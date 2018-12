Tien maanden Britse cel voor dronken Japanse piloot

Een piloot van Japan Airlines is in Londen veroordeeld omdat hij dronken wilde gaan vliegen. De man van 42 had tien keer zoveel alcohol in zijn bloed als toegestaan. Volgens de rechter heeft hij passagiers in gevaar gebracht en hadden de gevolgen van zijn dronkenschap catastrofaal kunnen zijn.



Katsutoshi Jitsukawa zat eind oktober op vliegveld Heathrow in een bus die hem en andere bemanningsleden naar hun vliegtuig moest brengen. Het viel de chauffeur van de bus op dat de Japanse piloot naar alcohol rook. Hij waarschuwde de politie die een blaastest afnam.



Jitsukawa gaf na de test toe dat hij een paar uur eerder in zijn hotel had zitten drinken: twee flessen wijn en zes glazen bier. Hij werd opgepakt. Jitsukawa was een van de drie piloten die op de vlucht van Japan Airlines van Londen naar Tokio zouden vliegen. Die vlucht vertrok uiteindelijk met een uur vertraging en een piloot minder in de cockpit.

Reacties

02-12-2018 10:34:14 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.627

OTindex: 914

Mazzel dat hij in Engeland is veroordeeld, in Japan zou hij Seppuku hebben moeten plegen

02-12-2018 11:15:13 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.916

OTindex: 3.007

Quote:

Het plegen van seppuku was een eervolle dood. Gewone criminelen die ter dood veroordeeld waren, hadden dit recht niet.



Maar je weet natuurlijk niet wat er nog gebeurd achter een gesloten deur. @SamuiAxe : Dat doen ze daar niet meer volgens WikipediaMaar je weet natuurlijk niet wat er nog gebeurd achter een gesloten deur.

02-12-2018 11:19:35 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.627

OTindex: 914





Maar in een andere vorm komt het met name in Japan nog steeds zeer veelvuldig voor!! Nergens ter wereld is het relatieve aantal zelfmoorden zo hoog als in Japan!



Ze hebben daar nog steeds een verwrongen idee van eer. Maar inderdaad, het buikje opensnijden is veelal vervangen door andere manieren om jezelf van het leven te beroven..



Seppuku, ook wel Hara Kiri genoemd was zo Beppie al schreef een eervolle dood: Je moest jezelf de buik opensnijden en na een gepaste periode van lijden sloeg je adjudant, meestal een vriend, je de kop af zodat het lijden over was.



Het was een typische Samoerai dood, als je de Clanleider had misnoegd dan kon hij je opdragen Seppuku te plegen. Deed je dat niet dan werd je opgehangen en niet zelden werd je hele familie uitgemoord en je bezittingen verbeurd verklaard. Je familienaam werd uit alle annalen verwijderd alsof je nooit bestaan had.



Dus eigenlijk hadden de Samoerai weinig keus; Of jezelf openleggen, of als een gewone misdadiger opgehangen worden..



Ja, leuke jongens, die Japaners



.



Laatste edit 02-12-2018 11:25 @omabep : Weet ik toch, was ook meer een geintje hoorMaar in een andere vorm komt het met name in Japan nog steeds zeer veelvuldig voor!! Nergens ter wereld is het relatieve aantal zelfmoorden zo hoog als in Japan!Ze hebben daar nog steeds een verwrongen idee van eer. Maar inderdaad, het buikje opensnijden is veelal vervangen door andere manieren om jezelf van het leven te beroven..Seppuku, ook wel Hara Kiri genoemd was zo Beppie al schreef een eervolle dood: Je moest jezelf de buik opensnijden en na een gepaste periode van lijden sloeg je adjudant, meestal een vriend, je de kop af zodat het lijden over was.Het was een typische Samoerai dood, als je de Clanleider had misnoegd dan kon hij je opdragen Seppuku te plegen. Deed je dat niet dan werd je opgehangen en niet zelden werd je hele familie uitgemoord en je bezittingen verbeurd verklaard. Je familienaam werd uit alle annalen verwijderd alsof je nooit bestaan had.Dus eigenlijk hadden de Samoerai weinig keus; Of jezelf openleggen, of als een gewone misdadiger opgehangen worden..Ja, leuke jongens, die Japaners

02-12-2018 11:44:54 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.627

OTindex: 914

Oeps.. 'n "n" vergeten in Japanners zie ik.. Shame on me

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: