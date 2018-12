Dorp bant wifi omdat studenten te veel porno kijken

In Curee Baroh, een dorpje in Indonesië, kunnen jongeren niet langer surfen in internetcafés. De plek bant wifi omdat studenten te veel naar porno zouden kijken.



Het dorp bevindt zich in Bireuen, een conservatieve regio in Indonesië. De lokale internetcafés kregen het bevel onmiddellijk alle wifi-service af te sluiten. Die zou “schadelijk zijn voor de moraal van kinderen”.



Volgens Helmiadi Mukhtaruddin, leider van het dorp, kijkt de jeugd te veel porno. “Vroeger hielden jongeren zich braaf bezig met bidden in hun vrije tijd”, vertelt hij aan Mail Online. “Sinds er wifi is, hangen zij rond in internetcafés. Daar doen ze niets anders dan pornografische beelden bekijken.” De streek staat bekend om hun strenge wetten in lijn met de sharia. Het is niet duidelijk hoe het dorp het wifi-verbod wil controleren.

Reacties

02-12-2018 09:25:39 SamuiAxe

Oudgediende



Middeleeuwse stumpers... Braaf bidden in je vrije tijd.. Hoe verzinnen ze het

02-12-2018 11:10:00 omabep

Oudgediende



Het is nogal vlug porno natuurlijk, tenslotte wil je ze geen vrijheid laten zien, ze zouden eens op ideeën kunnen komen en de oude pedofielen op hun ziel trappen omdat ze zien dat ze ook uit liefde kunnen trouwen i.p.v. jong met een oudere persoon.



Ook de gedachten dat er in die vrijheid openlijk over homo's en feministische zaken gesproken mag worden ondermijnt hun gedachtegoed.



Hopelijk komt er eens een einde aan die zware zaken in de moslimwereld, vredelievendheid is vele malen leuker leven en dat hoeft echt niet ten koste te gaan van de kleding en het geloof zelf,maar wel van het geloof opdringen aan mensen omdat je zelf zoveel macht wilt uitoefenen, dit is niet geloven maar onderdrukken.

02-12-2018 11:12:06 SamuiAxe

Oudgediende



@omabep : Helemaal mee eens! Helemaal mee eens!

02-12-2018 12:47:43 Mamsie

Oudgediende



Als ik de berichtgevingen mag geloven, beginnen ze daarginds behoorlijk te radicaliseren.

En dat is eng, véél enger dan een zwoel filmpje. Vind ik.



