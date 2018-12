Voetbalclub liegt over dood speler

Ballybrack FC, een voetbalploeg in een lagere Ierse competitie, heeft het nieuws verspreid dat een van hun spelers overleden was in een auto-ongeluk terwijl dat niet waar was. De man is kwestie verhuisde enkele maanden geleden en speelde daarom niet meer bij de club. De actie zorgde voor een schokgolf door de competitie.



De Leinster Senior Football League davert op zijn grondvesten. De Ierse regionale voetbalcompetitie heeft te maken gehad met een vals sterfgeval. Ballybrack FC, een van de clubs die meespeelt in een lagere afdeling meldde afgelopen vrijdag dat Fernando La Fuente, een van hun spelers, overleden was na een ongeval met zijn wagen. Maar het bericht bleek niet waar te zijn. Fernando was springlevend en bleek verrast door zijn eigen doodsverklaring.



�Dit had ik niet zien aankomen�

Waarom de club het bericht uitstuurde is niet duidelijk. La Fuente speelde wel al een tijdje niet meer voor Ballybrack. Hij verhuisde in september naar een ander deel van Ierland, maar was wel nog bij de club aangesloten. Zelf voelde hij donderdag al wel dat er iets raars ging gebeuren. �Ze hadden me uit de Whatsapp-groep gegooid�, vertelt hij aan The Irish Sun. �Ik dacht dat ze misschien zouden zeggen dat een been gebroken had ofzo, maar dit had ik niet zien aankomen.�



Vanaf het moment dat het bericht hem bereikte, probeerde La Fuente zo snel mogelijk zijn familie in Spanje te contacteren. Zijn grootmoeder wist nog van niets, maar zijn moeder had al wel iets opgevangen. De Spanjaard kon haar gelukkig snel weer geruststellen. Ballybrack reageerde ook al op het voorval. Het zegt dat de actie het idee was van één enkele persoon binnen de club en dat niemand anders ervan op de hoogte was. De man in kwestie is geschorst en club wil zich aan iedereen excuseren.

