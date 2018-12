Klok valt rakelings langs monteurs

Twee monteurs zijn met de schrik vrijgekomen toen de enorme wijzerplaat die ze installeerden rakelings langs hen schoot. De klok was losgeraakt van de kraan die hem op zijn plaats moest zetten.Op een filmpje van het ongeluk is te zien hoe de klok wordt getild naar de top van de 50 meter hoge klokkentoren van de Purdue Universiteit in de Amerikaanse staat Indiana. Ineens schieten de kabels van de kraan los.