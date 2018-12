Peuter loopt moederziel alleen op straat in luier en shirtje

In Helmond liep woensdagmiddag op de Molenstraat een klein blond jongetje van 2 à 3 jaar oud moederziel alleen rond.

Hij was slechts gekleed in een t-shirtje en luiertje en liep op slippers. Dit meldt Politie Oost-Brabant. De politie ontfermde zich over het kindje. Rond vijf uur werd er een Burgernet-melding verstuurd in de hoop meer over het kindje te weten te komen en te achterhalen wie zijn ouders zijn.



Gelukkig pikte een familid van het jongetje de Burgernet-melding op. Het familielid is rond 18.00 uur samen met de moeder naar het politiebureau gekomen, zo laat de politie weten. Hoe het kan dat het manneke alleen op straat liep, is niet duidelijk. Medewerkers van Veilig Thuis spreken de moeder hierop aan.

01-12-2018 09:10:17 stora









) die ging toen hij 3 a 4 jaar was ook op avontuur.

Het tuinhek zat niet goed dicht en gelukkig vond een bekende hem bij het kleine winkelcentrum een paar straten verderop en bracht hem thuis.

Zijn ouders dachten dat hij gewoon in de tuin aan het spelen was. Dat was wel schrikken. Mijn neefje (nu is hij groter dan mij) die ging toen hij 3 a 4 jaar was ook op avontuur.Het tuinhek zat niet goed dicht en gelukkig vond een bekende hem bij het kleine winkelcentrum een paar straten verderop en bracht hem thuis.Zijn ouders dachten dat hij gewoon in de tuin aan het spelen was. Dat was wel schrikken.

01-12-2018 09:19:58 omabep













Je kunt als moeder zijnde niet altijd op je hoede zijn hoe je het ook probeert te voorkomen dat je kind zich in gevaar gaat begeven. Die van mij was aan het slaapwandelen normaal een rondje rond de salontafel en terug naar bed, toen dus naar buiten.



Ik vind het zo zwaar klinken

Quote:

Medewerkers van Veilig Thuis spreken de moeder hierop aan.

Gaan een gesprek aan met de moeder, klinkt veel beter.



Je kunt de moeder erop aanspreken, dit wil zij ook niet nogmaals meemaken. Je kunt een gesprek hebben dat haar ideeën geeft om het te voorkomen, dus even analyseren wat er is gebeurt en daar actie op ondernemen.



Heeft mijn dochter ook eens gedaan hoor. Ik had haar op bed (ledikant met spijlen) gelegd en ze sliep, ik even naar de buurvrouw zie ik haar in pyjama langslopen, had ze de deur open gemaakt en naar buiten gelopen. Iedereen heeft zich afgevraagd hoe ze dit kon doen, maakte verder niet uit want ze had het gedaan.Je kunt als moeder zijnde niet altijd op je hoede zijn hoe je het ook probeert te voorkomen dat je kind zich in gevaar gaat begeven. Die van mij was aan het slaapwandelen normaal een rondje rond de salontafel en terug naar bed, toen dus naar buiten.Ik vind het zo zwaar klinkenGaan een gesprek aan met de moeder, klinkt veel beter.Je kunt de moeder erop aanspreken, dit wil zij ook niet nogmaals meemaken. Je kunt een gesprek hebben dat haar ideeën geeft om het te voorkomen, dus even analyseren wat er is gebeurt en daar actie op ondernemen.

01-12-2018 09:45:38 SamuiAxe









@omabep : Als de moeder tegen de medewerkers van Veilig Thuis zegt dat ze moeten opdonderen dan hebben ze maar op te donderen! Ik ben het met je eens, "aanspreken"! Kletskoek!

01-12-2018 10:01:28 Mamsie









Ik had mijn oudste dochter naar de kleuterschool gebracht en de jongste meegenomen om haar niet alleen thuis te laten.

Poosje later zag ik dat het tuinhekje openstond, peuter weg.

Ik ging nogmaals richting school om haar te zoeken.

En ja hoor, ze stond op het punt de school in te gaan, ze zou zó het klaslokaal ingelopen zijn.

Gelukkig was de school niet erg ver weg.

Maar zulke dingen gebeuren gewoon, kinderen zijn ondernemend en ze zien nog geen gevaar.





01-12-2018 12:19:25 botte bijl









zodra kleine kinderen een deur of hek open kunnen maken, kunnen ze naar buiten. kleine kinderen leren soms verbluffend snel bij, dus kan het best dat ouders niet weten dat een kind al naar buiten kan, en moet je dat die ouders niet te erg aanrekenen.

01-12-2018 17:00:15 Mamsie









Zijn moeder zal hem in bed gelegd hebben voor zijn middagdutje en daarna is de kleine bengel uit bed geklommen, heeft de deur opengemaakt en is op stap gegaan.

En moeder maar denken dat kindlief lekker ligt te slapen. Jaja....

Dat verklaart ook waarom hij zo weinig kleertjes aanhad.



Laatste edit 01-12-2018 17:01

