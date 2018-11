Hondje Tero na aanrijding urenlang vast in autogrille

Het dertienjarige hondje Tero is als een kat met negen levens, dat vindt de politie van Hamburg tenminste. Het dier overleefde deze week een botsing met een auto en daarna een urenlange 'gevangenschap' in de grille van het voertuig.De ongelukkige Dwergschnauzer werd dinsdagochtend geraakt door de auto. De 59-jarige vrouw in de Renault was op weg naar haar werk en reed door Bullenhausen richting Hamburg. Ze had de klap gevoeld, was uitgestapt maar had in het donker geen slachtoffer gezien. Opgelucht vervolgde ze dan ook haar weg naar haar werk.Ze had geen weet van de benarde positie waarin Tero verkeerde. De vrouw parkeerde bij haar werk en ging aan de slag. Pas bij terugkomst bij de auto hoorde ze wat gejank aan de voorkant van haar Renault en trof ze het diertje aan.De brandweer van Hamburg werd ingeschakeld om Tero uit de grille te bevrijden. Dat het hondje aardig gestrest was, bleek wel toen hij een aantal hulpverleners probeerde te bijten tijdens de bevrijdingsactie.Uiteindelijk werd Tero bevrijd uit de grille. Het dier had wonderwel geen schrammetje en kon later met zijn dolblije eigenaar worden herenigd. De 40-jarige vrouw uit Bullenhausen had eerder die dag de vermissing van haar hondje al gemeld.