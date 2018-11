Papendrechts schip vist vliegtuigbom op in Zeeland

Een baggerschip uit Papendrecht heeft woensdagochtend een Engelse vliegtuigbom van duizend pond opgevist. Het schip is met de bom naar Vlissingen gevaren, waar het explosief gedemonteerd wordt.Het schip ligt aan het eind van een pier. Een groot deel van de omgeving is afgezet. Rond het schip geldt een vaarverbod. In de loop van de avond is de bom onschadelijk gemaakt.De Westerschelde Ferry had geen last van de situatie en bleef met één boot in de vaart.De bemanning van het Papendrechtse schip is aan boord gebleven na de vondst van de bom. Het schip is van het bedrijf Van der Waal, dat geen commentaar wil geven.