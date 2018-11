Sekskabouter is jarig en viert feest met oliebollen

Tien jaar staat de enorme zwarte kabouter met het seksspeeltje woensdag op het Eendrachtsplein. Sculpture International Rotterdam, onderdeel van het Centrum Beeldende Kunst (CBK), vierde dat tussen 16.00 en 18.00 uur met oliebollen en warme chocolademelk.Letterlijk aan de voeten van Santa Claus, zoals dit kunstwerk tegen consumentisme van Paul McCarthy officieel heet, worden de lekkernijen uitgedeeld. Al zal iedere Rotterdammer thuis vertellen dat 'ie een oliebol heeft gekregen bij 'Kabouter Buttplug'. Want onder die naam is het werk bekend op straat en sociale media.,,Het was wanstaltig, een misdaad tegen de goede smaak", brengt Josine Sibum Siderius van CBK Rotterdam de reacties in herinnering van politici en bewoners nadat het college van burgemeester en wethouders het bronzen beeld in februari 2003 aanschafte. Destijds werd er 180.000 euro voor betaald, plus nog een ton transportkosten.Na een handjevol afgewezen locaties in het koophart van de stad en drie jaar in de veilige omgeving van Museum Boijmans Van Beuningen was de 'sekskabouter' welkom op het Eendrachtsplein.,,Uiteindelijk is het, ook door de inzet van ondernemers rondom het plein, goed gekomen en wordt het beeld omarmd'', zegt Sibum Siderius. ,,Als Feyenoord kampioen wordt, krijgt hij een clubsjaal om. En toen de Tour de France in Rotterdam startte, kreeg hij een gebreide gele trui aan. Ook worden ontzettend veel foto's van het beeld online gezet."Ter illustratie: op Instagram (inzetjes) was tot gisterochtend 759 maal #kabouterbuttplug gebruikt. En laten we de 254 keren dat #buttpluggnome werd ingetikt bij een post over 'onze' kabouter niet vergeten.,,Iedere groep toeristen op een fiets, step of te voet houdt een stop bij het beeld", constateert Acco Weserman van 'buurwinkel' Print & Stitch al jarenlang. In de ogen van Siderius is het kunstwerk dan ook een echt Rotterdams boegbeeld geworden.