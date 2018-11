Oudste VW Kever rijdt weer

De Tsjech Ondrej Brom kocht enkelejaren geleden de Volkswagen Kever dieal sinds mensenheugenis stond weg teroesten bij een vriend van zijn broer.Het duurde lang voordat Ondrej de automocht kopen, en hij had de vraagprijsniet op zak: omgerekend 2300 euro. Maarde verkoper gaf Ondrej de tijd om hetgeld bijeen te harken.Gelukkig maar, want het is een helespeciale Kever. Na veel speurwerk kwamchassisnummer 20 tevoorschijn, endaarmee is het de oudste nog bestaandeVW Kever ter wereld. Na een volledigerestauratie ziet de auto er weer net zouit als in 1941, toen hij werd gemaakt.