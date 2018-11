Griekse schoonmaakster vrij na woede over jarenlange celstraf

Een Griekse schoonmaakster die was veroordeeld tot tien jaar cel moet onmiddellijk vrijkomen. De vrouw had een certificaat van de basisschool vervalst om aan een baan als schoonmaakster te komen. De 53-jarige werkte al zo'n twintig jaar op een kinderdagverblijf toen de vervalsing aan het licht kwam.



De opmerkelijk hoge straf leidde tot ophef in Griekenland en een rechtbank in Larissa bepaalde vandaag dat ze vrij moet komen, in afwachting van een oordeel van het Hooggerechtshof. De vrouw was aanvankelijk zelfs tot 15 jaar cel veroordeeld, in hoger beroep bleef daar 10 jaar van over.



De schoonmaakster verklaarde in de rechtszaal dat ze maar vijf klassen had afgerond op de basisschool. Voor een baan bij de Griekse overheid moet iemand minimaal de zes klassen van het basisonderwijs hebben doorlopen. Omdat de vrouw hard geld nodig had om voor haar kinderen en haar gehandicapte man te zorgen, had ze het certificaat vervalst.



Inmiddels ligt de zaak bij de hoogste Griekse rechter, die onderzoek doet naar het vonnis van de lagere rechters.



De woede over de straf werd nog vergroot omdat op Kreta onlangs een vrouw was veroordeeld voor het vervalsen van een hbo-diploma. Ook zij kwam al snel vrij en mocht ook weer aan de slag voor de overheid.

