Nederlanders doen massaal aan landjepik

Honderdduizenden Nederlanders maken zich schuldig aan 'landjepik', oftewel het zich illegaal toeëigenen van een stukje gemeentegrond voor uitbreiding van de tuin, de oprit of de woning.



Dat concludeert Björn Hoops, onderzoeker aan de Faculteit Rechten van de Rijksuniversiteit Groningen. De uitslagen van zijn onderzoek werden maandag gepubliceerd.



Hoops deed onderzoek in vijf Nederlandse gemeenten. In vier daarvan namen bewoners volgens hem op grote schaal publieke grond in beslag. Gemiddeld gaat het om twintig tot vijfenveertig vierkante meter per geval, maar soms zelfs meer dan vierhonderd vierkante meter.



Dergelijke situaties zorgen vaak voor ruzies, als een gemeente haar grond opeist.

Hoops pleit voor een aanpassing van de wet, zodat burgers geen beroep meer kunnen doen op 'verjaring' en gemeenten openbare grond dus voortaan altijd kunnen terugeisen.

Reacties

29-11-2018 14:27:01 merlinswit

snippergroen? Diefstal blijft diefstal. hoewel het geen kwaad kan als gemeenten hun grond ook onderhouden of snippergroen verkopen.

29-11-2018 14:34:53 Mamsie

Dat gebeurt hier ook in Papendrecht.

Mensen hebben een ligusterheg

om hun tuin die een meter over het trottoir heen groeit, dat daardoor wel érg smal wordt. Niet écht fraai.



Maar de tuin blijft wél lekker ruim zo.



29-11-2018 15:01:05 botte bijl

waar stel je de grens. voor het rijtjeshuis waarin ik opgroeide, daar was een voortuin met daarvoor een strookje grond van een meter waar mensen verplicht gras moesten hebben en onderhouden. het waren koopwoningen, dat strookje was van de gemeente die ook nog elk jaar een beetje geld wilde hebben, waarvoor dan de rekening voor 30 woningen naar één bewoner ging die dat dan moest innen. pas na een jaar of tien hadden de bewoners de moed om hun tuin aan te passen en die meter grond er bij te trekken.

dat is het ene uiterste, die mensen die stomweg dingen inpikken waar ze geen recht op hebben is het andere uiterste. de redelijkheid zal ergens er tussenin zijn.

29-11-2018 15:07:58 Beesie

Wnplts: De Kempen.

Hier komt het regelmatig voor dat de gemeente stukjes openbaar groen, aanpalend aan een tuin, te koop aanbieden bij de eigenaar van de tuin. Scheelt de gemeente onderhoud..

