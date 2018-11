Politie waarschuwt voor plakbandtruc in Eemnes

EEMNES - De politie in Eemnes waarschuwt voor een inbrekerstruc met plakband. Onlangs is op deze manier een poging tot inbraak gedaan op het Reijerserf.De truc werkt simpel: sloten worden afgeplakt met plakband. Als de tape na een paar dagen nog intact is, dan kan de insluiper ervan uitgaan dat hij vrij spel heeft. De afgelopen dagen zijn plakbandjes aangetroffen op auto- en schuurdeuren en op toegangspoorten.De politie vraagt bewoners scherp te zijn op dit soort trucs. Kees Kalkman van het inbrakenteam Oost-Utrecht: "We kunnen elkaar helpen in de buurt. Zo wandelen hondenbezitters vaak een vaste route. Zij kunnen zaken zien, die anders zijn dan anders. Scherp zijn op afwijkend gedrag helpt bij het voorkomen van inbraken. Bij een verdachte situatie raden wij mensen aan direct 112 te bellen."Er zijn nog geen verdachten opgepakt. De politie doet onderzoek.