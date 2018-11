Vrouw pronkt met gigantisch lange vingernagels

Geen afspraakje bij de manicure voor blogster Elena Shilenkova. De Russische vrouw liet haar vingernagels 4 jaar lang groeien. Ze zijn intussen 12 centimeter lang, wat haar een award opleverde.Het begon allemaal met een weddenschap. De 35-jarige vrouw uit Sint-Peterburg werd uitgedaagd door een vriendin die zei dat ze het niet zou durven haar vingernagels jarenlang niet te knippen. Shilenkova ging de uitdaging aan en hield ook vol. Ruim 4 jaar later loopt ze rond met gigantisch lange nagels.Naar eigen zeggen vindt Shilenkova die lange vingernagels helemaal niet lastig. Ze noemt hen 'mijn schatjes' omdat ze er al 4 jaar lang met veel plezier voor zorgt. Al geeft ze toe dat haar schatjes heel wat onderhoud vragen. Zo gaat de vrouw nooit zwemmen of tennissen en weigert ze handschoenen te dragen in het vaak ijskoude Rusland.Volgens de Russische zijn er verschillende voordelen verbonden aan haar lange vingernagels. Zo krijgt ze veel aandacht van mannen, willen mensen vaak met haar op de foto en zeggen velen dat ze haar respecteren voor haar geduld.Al zegt Shilenkova dat het onderhoud voor heel wat stress zorgt. Ze is voortdurend bang dat één van haar nagels zal breken. 's Nachts wordt ze vaak wakker omdat ze nachtmerries heeft over gebroken nagels. Door constant op haar bewegingen te letten en voldoende vitamines te nemen, hoopt de jonge vrouw haar nagels intact te houden.