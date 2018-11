Bruid vervangt geloften door berichten van bruidegom aan minnares

Wat de mooiste dag van haar leven moest worden, veranderde voor Casey in een nachtmerrie. De bruid vernam dat haar toekomstige man haar bedroog. Niet bepaald het gehoopte begin van een sprookjeshuwelijk.



Casey kreeg op de vooravond van haar huwelijk een onheilspellend bericht. Een onbekende afzender bezorgde haar de berichten van haar toekomstige man aan zijn minnares. In een artikel voor 'The Whimm' vertelt de bruid over haar ervaring. "De berichten dateerden van enkele maanden tot enkele dagen voor het huwelijk." Wat ze las, viel haar bijzonder zwaar. De berichten waren als een messteek recht in het hart: "Je lijf is ongelooflijk. En je weet hoe je het moet gebruiken. Ik zou willen dat mijn vriendin op z'n minst half zo goed was als jij." Een vraag drong zich op: huwelijk afblazen of niet? Casey besloot om te doen alsof er niets aan de hand was. "Ik wandelde met lood in de schoenen door het gangpad, mijn jurk was niet meer dan een vermomming. Toen hij mijn gezicht zag, wist hij dat er onweer in de lucht hing, maar hij wist niet wat er juist stond te gebeuren." Casey richtte zich tot de genodigden: "Er zal vandaag geen huwelijk zijn. Alex blijkt uiteindelijk toch anders te zijn dan gedacht." En vervolgens las ze alle berichten voor. De bruidegom was helemaal in de war en kon niet anders dan de kerk verlaten aan de zijde van zijn getuige. Daarbij liet hij zijn familie, zijn vrienden en de vrouw die hij had moeten huwen achter.

Reacties

28-11-2018 16:28:28 klok

Erelid



WMRindex: 2.029

OTindex: 81

T S Ik snap dit soort mensen dus echt niet, waarom zou je nog met iemand gaan trouwen als je ze toch niet meer leuk vindt en al lang een ander hebt? Walgelijke streken zijn dat

28-11-2018 16:34:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.033

OTindex: 66.670

Beter op het laatste moment gekeerd dan ten hele gedwaald.

Maar haar wraak was schitterend!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: