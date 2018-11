Studenten uit bouwkraan Leiden gehaald

Twee 20-jarige studenten zijn vannacht een bouwkraan in Leiden ingeklommen. De brandweer heeft ze eruit gehaald.



Rond 01.30 kreeg de politie een telefoontje van een voorbijganger: er zaten twee mensen in een kraan op een bouwterrein aan de Wassenaarseweg. "We zijn er meteen op afgegaan", zegt een woordvoerder, "want dat is een gevaarlijke situatie."



De politie richtte felle lampen op de kraan en droeg de twee jongeren, die zich op 50 meter hoogte bevonden, op om naar beneden te komen. "Dat weigerden ze."



Een eerste poging om de twee naar beneden te halen mislukte, omdat de ladderwagen van de brandweer te kort bleek. Enkele brandweerlieden klommen vervolgens zelf de kraan in om de studenten naar beneden te halen, schrijft Omroep West.



Rond 02.30 waren ze beneden. "Ze hadden gedronken", vertelt de politiewoordvoerder. "Dit plan hadden ze in de kroeg bedacht." De studenten krijgen ieder een boete van 95 euro.



De kosten voor het optreden van de brandweer worden niet op hen verhaald. "Dat hebben we tot nu toe niet gedaan", zegt een woordvoerder. "We hebben er geen ervaring mee."

Reacties

28-11-2018 11:13:11 supericecube

Erelid



WMRindex: 1.123

OTindex: 409

S idioten

Meer wil ik er niet over zeggen

28-11-2018 13:06:28 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.535

OTindex: 3.877

@supericecube : Ik zeg maar zo: "Ik zeg maar niks." En dan heb ik al te veel gezegd.

28-11-2018 13:07:26 stora

Stamgast



WMRindex: 13.073

OTindex: 1.507

Eens moet het de eerste keer zijn voor de brandweer om raddraaiers voor de kosten te laten opdraaien.

Door deze domme actie moest de brandweer wel uitrukken en enkele manschappen moesten zelf die bouwkraan beklimmen.

Daar mag dan wel een prijskaartje aan hangen.

28-11-2018 14:20:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 68.111

OTindex: 29.895

die studenten moeten nog veel leren

28-11-2018 14:27:25 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 32.032

OTindex: 66.670

Zo zie je maar weer... wél meerderjarig maar nog lang niet volwassen.

