Mensen kunnen beseffen dat ze dood zijn

Het is een lugubere gedachte, maar volgens wetenschappers beseffen mensen dat ze dood zijn, omdat hun hersenen na het overlijden nog korte tijd actief blijven.



De onderzoekers kwamen tot die conclusie na het bestuderen van een groot aantal hartstilstanden in Europa en de VS. Ze spraken met mensen die na reanimatie weer begonnen te ademen. Zij konden beschrijven wat er was gebeurd, nadat hun hart was gestopt met kloppen. Ze wisten zelfs nog gesprekken tussen artsen en verpleegsters te reproduceren.



Hoofdonderzoeker Sam Parnia legt uit: "Ze omschrijven hoe artsen en verpleegkundigen aan het werk waren en zijn zich zelfs bewust van hele conversaties. Ze zagen ook dingen, die ze niet konden weten als hun hersenen niet meer actief zouden zijn. Het gebeurde allemaal na het moment waarop het hart stopt met kloppen. Technisch gezien is dat het tijdstip van overlijden."



Als het hart stopt met kloppen krijgen de hersenen geen bloed meer en stoppen ze met werken. Omdat dit sterfproces uren duurt, is er een korte periode waarin een persoon officieel dood is, maar waarbij hij zich nog wel bewust is van wat er om hem heen gebeurt.



"We proberen te begrijpen of je bewustzijn stopt of nog korte tijd doorgaat nadat je sterft en hoe zich dat verhoudt met wat er op dat moment in de hersenen gebeurt," besluit Parnia.

Reacties

28-11-2018 08:05:54 venzje

Als je in die toestand nog kunt waarnemen, wat voor zenuwprikkels worden er dan nog meer verwerkt?

28-11-2018 08:14:44 botte bijl

Quote:

Omdat dit sterfproces uren duurt, is er een korte periode waarin een persoon officieel dood is, maar waarbij hij zich nog wel bewust is van wat er om hem heen gebeurt.



ben je in die fase echt al dood of ergens tussen dood en levend in ben je in die fase echt al dood of ergens tussen dood en levend in

28-11-2018 08:31:50 SamuiAxe

Hmm.. Helaas kan ik uit eigen ervaring putten: Tweemaal is mijn hart gestopt met kloppen, officieel, volgens dit artikel dan, ben ik dus twee keer dood geweest. Zelf hou ik het er op dat er nog een kiem van leven aanwezig was.



Beide keren wist men mij 'terug' te halen middels wat elektrische klappen met een defibrillator..



Drie dagen later ben ik uit een coma ontwaakt.. Niets, maar dan ook helemaal niets staat mij hiervan bij! Ik ben uitgegaan als een kaars en drie dagen later werd ik wakker..



Het bewijs dat men hard bezig is geweest om mijn hart weer op gang te krijgen waren de blauwe plekken op mijn borst.



Mijn broer heeft evenwel wél het e.e.a. meegekregen van de chirurgen toen ze hem aan het opereren waren!



Ik denk dat er een hemelsbreed verschil is tussen narcose/diepe bewusteloosheid en zo dicht bij de dood zijn als maar mogelijk is zonder dood te zijn!



Ik ben van mening dat absoluut niemand van de dood teruggehaald kan worden!!



Er moet nog een kiem van leven aanwezig zijn, anders kun je het wel schudden, eenmaal dood blijf je dood.



Mijn zoon is langer dan een uur gereanimeerd, tevergeefs, de vonk van leven was al weg..

28-11-2018 09:29:42 allone

@botte_bijl:

ben je in die fase echt al dood of ergens tussen dood en levend in Quoteben je in die fase echt al dood of ergens tussen dood en levend in

: jij bent niet dood

En er zijn 2 elementen, dat van bewust-zijn en dat van geheugen.. Niet alles wordt in het geheugen opgeslagen.



Laatste edit 28-11-2018 09:32 de vraag is idd op welk moment het lichaam dood is, en volgens dit artikel is dat dus niet duidelijk. Het is alleen achteraf duidelijk: iemand die nooit meer wakker wordt is op een gegeven moment dood.. Op welk moment de dood intrad, weet dus niemand. @SamuiAxe : jij bent niet doodEn er zijn 2 elementen, dat van bewust-zijn en dat van geheugen.. Niet alles wordt in het geheugen opgeslagen.

