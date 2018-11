26-11-2018 22:35:57

26-11-2018

Ach, zoals veel dingen in the eye of the beholder zijn geldt dat ook voor muziek, of wat daarvoor door moet gaan..Ik ben dol op New Age zoals b.v. Kitaro, Vangelis, Vollenweider en anderen. Maar ik word letterlijk doodnerveus van Metal!Anderen vallen daarentegen in slaap met een lekker stuk Metal en krijgen de bibbers van Kitaro.Ze zong, gezien de klachten, inderdaad waarschijnlijk behoorlijk luid, maar of het echt verschrikkelijk klonk? Dat is in theear of the beholder, zelf vond ze het waarschijnlijk prachtig... En misschien was het dat ook wel..