Olifant gaat hapje eten in Chinees restaurant

Een Aziatische olifant heeft vernielingen aangericht in het zuiden van China. Het dier werd waarschijnlijk aangetrokken door de geur van granen, liep een restaurant in het dorp Pu'er binnen en vrat aan zakken gierst en mais. De eigenaar waarschuwde de gasten die boven zaten te eten om niet naar beneden te gaan.



Mede daardoor raakte niemand gewond, maar er is wel behoorlijk wat schade.



Olifanten zijn beschermde dieren in China. In de zuidelijke regio Yunnan, bij de grens van Myanmar, Laos en Vietnam, leven er naar schatting enkele honderden. Om ze uit de dorpen te houden worden er diepe greppels gegraven en ook worden infrarood-camera's gebruikt om te kunnen waarschuwen als er olifanten in aantocht zijn. Toch gebeurt het nog geregeld dat ze schade aanrichten.

Reacties

26-11-2018 14:22:18 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.521

OTindex: 3.866

Zwaar getafeld.

26-11-2018 14:25:54 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.460

OTindex: 1.898

Die had duidelijk trek in Chinees eten. Hoewel het daar gewoon eten genoemd wordt natuurlijk...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: