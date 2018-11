Huis in Engeland staat te koop voor 1 pond

Indien u nog wat wisselgeld op zak heeft, kan u misschien wel een huis gaan kopen in het Verenigd Koninkrijk. Een huis zal er binnenkort namelijk voor 1 pond (omgerekend 1,12 euro) op de markt komen.Goedkoper dan koffie, dat is wat een huis in het Noord-Engelse Bradford waard is. De woning met drie slaapkamers – het middelste huis op de bovenstaande foto – zal op 12 december vanaf 1 pond geveild worden. Een bespottelijke prijs in deze buurt waar huizen een gemiddelde waarde van £67.000 hebben.Klein detailAls iets te goed klinkt om waar te zijn, schuilt er vaak een addertje onder het gras. In dit geval betreft het huis volledig afgebrand te zijn. Toch geen onbelangrijk detail voor potentiële kopers. Voor een handige doe-het-zelver is dit evenwel een buitenkansje.“In eerste instantie wilden we het zelf herstellen, omdat we er heel wat potentieel inzagen”, zegt Saddar Abid, de vastgoedmakelaar van Property Savior die het huis verkoopt. “Maar uiteindelijk hebben we besloten iemand anders de gelegenheid te gunnen. Het kan een geweldige investering zijn voor een ondernemend iemand die zich het werk niet ontziet. We hebben er alvast voor gezorgd dat het interne afval van de brand is verwijderd”, voegde hij nog toe.