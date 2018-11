Islam grootste geloof in Den Haag en Amsterdam

In Amsterdam en Den Haag zijn moslims de grootste groep gelovigen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over religie in Nederland.



Van alle Nederlanders was in 2013 53 procent godsdienstig, blijkt uit de cijfers van het CBS. Dat is een daling ten opzichte van drie jaar eerder, toen dat nog 55 procent was. De grootste groep is katholiek: 25 procent van de totale bevolking. De cijfers zijn gebaseerd op hoe mensen zichzelf omschrijven.



16 procent van de Nederlanders is protestants, en 5 procent is moslim. Gereformeerden gaan het vaakst naar de kerk: meer dan de helft van hen bezoekt minstens een keer per week de dienst. Bij moslims is dat 26,6 procent en bij katholieken zelfs maar 6,3 procent.



Van alle Nederlanders gaat 10,1 procent iedere week naar een religieuze dienst. Meer dan driekwart zegt zelden of nooit naar de kerk of moskee te gaan. Op Urk is het regelmatig kerkbezoek het hoogst: 93,8 procent van de volwassenen bezoekt regelmatig een dienst.



In 263 gemeenten vormen de katholieken de grootste geloofsgemeenschap. In 71 gemeenten zijn dat de hervormden, in 32 gemeenten voelen de meeste mensen zich lid van de Protestantse Kerk Nederland en in 17 gemeenten zijn de meeste gelovigen gereformeerd.



Alleen in Den Haag (14,1 procent) en Amsterdam (11,3 procent) zijn de moslims de grootste groep. Het verschil met de katholieken is klein, in Den Haag 0,1 en in Amsterdam 0,2 procentpunt.



Reacties

26-11-2018 09:12:09 DrZiggy









S Het een geloof wordt groter en het andere wordt kleiner. Dan is dit een logisch gevolg.

26-11-2018 09:14:06 stora









Dit artikel is echt geschreven om stemming te maken.

Joden schijnen we niet meer te hebben in Nederland volgens het artikel.

En je hebt nog de Pinkstergemeente en de Jehova's getuige.

Het is dus een onderzoek van lik-me-vestje.

26-11-2018 09:31:08 venzje









@stora : En dan ben je er nog een heleboel vergeten. Want je weet: één Nederlander is een geloof, twee Nederlanders is een kerk, drie Nederlanders is een kerkscheuring.

26-11-2018 10:22:08 botte bijl









@stora :

vergeet de Pastafari niet vergeet de Pastafari niet

26-11-2018 10:45:04 Grouse









En al die mensen die zo bang zijn dat de moslims Nederland overspoelen: Doe er wat aan en ga naar de kerk

26-11-2018 12:54:38 Grouse











: Een goede reden @allone : Dat mag je zelf uitzoeken. Ik ben niet bang dus ik hoef ook niet naar een kerk @Mamsie : Een goede reden

26-11-2018 13:47:29 allone









@Grouse : oh, gelukkig, ik ben niet bang dus ik hoef ook niet naar een kerk

