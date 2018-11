Even terreuralarm in Nederlandse stad om dildopakketje

En of het chaos was toen vorige maand een verdacht pakket gevonden werd voor het provinciehuis in het Nederlandse Lelystad. Uiteindelijk bleek er in h

Reacties

25-11-2018 14:35:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.138

OTindex: 67.155

Leuke grap ja. Dom, dom, dom..

25-11-2018 15:37:19 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.330

OTindex: 7.525

Quote:

De Nederlandse Dorien Schrader (55) heeft spijt van de actie. “Het was bedoeld als grap, maar het pakte helaas verkeerd uit.”

Vind hier niets grappigs aan. Laat haar de schade maar betalen, die ontstaan is door de chaos. Laatste edit 25-11-2018 15:37 Vind hier niets grappigs aan.Laat haar de schade maar betalen, die ontstaan is door de chaos.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: