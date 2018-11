Potloodventer betrapt door politie in Leiden

Een potloodventer is donderdagmiddag in Leiden opgepakt door de politie na een melding van een vrouw. Ze had de man al eerder onzedelijke handelingen zien plegen en was van plan aangifte te doen.



Omdat ze de man weer zag lopen in haar buurt, heeft ze de politie laten komen om de man op heterdaad te laten betrappen. Bij aankomst probeerde de verdachte te ontkomen door agenten van de weg te fietsen.



Toch is hij uiteindelijk aangehouden en meegenomen naar het bureau. De vrouwelijke melder heeft een bloemetje gekregen voor het geven van een 'goed signalement van de verdachte', aldus de politie van Leiden Noord op Facebook.

