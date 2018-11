Finnen verbazen zich over compliment Trump

In Finland is met verbazing gereageerd op een compliment van de Amerikaanse president Donald Trump. Die prees het bosbeheer van de Finnen, dat volgens hem onder meer bestaat aan het ,,aanharken en schoonmaken'' van de bosvloer. Zo kunnen bosbranden volgens Trump worden voorkomen.



De opmerking van Trump leidde in Finland tot hilariteit. Het aanharken van alle Finse bossen zou een behoorlijke klus zijn. Driekwart van het land bestaat uit bosgebied.





Finnen deelden foto's waarop zogenaamd te zien is hoe ze hun bossen aanharken en gebruikten de hashtag #rakefinlandgreatagain: Maak Finland al harkend weer groots, een verwijzing naar de slogan Make America Great Again van de Amerikaanse president.



Trump heeft eerder kritiek geuit op het bosbeheer in Californië, waar zeker 77 doden zijn gevallen door recente natuurbranden. Hij begon over het Finse beleid na een gesprek met de president Sauli Niinistö van dat Noord-Europese land. Die politicus erkende in de krant Ilta-Sanomat dat bosbeheer ter sprake kwam, maar over harken zou niet zijn gesproken.

Reacties

24-11-2018 14:08:49 stora

Stamgast



WMRindex: 13.023

OTindex: 1.507

Trump verspreid dus zelf nepnieuws.

Verbaast me niets.

24-11-2018 18:19:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.123

OTindex: 67.129



Trump heeft gelijk, 'it's a very small problem'

Heb ik jullie al verteld wat mijn baantje is? Ik veeg de Er wordt zelfs gestofzuigd, zie ik.Trump heeft gelijk, 'it's a very small problem'Heb ik jullie al verteld wat mijn baantje is? Ik veeg de Meinweg schoon

24-11-2018 18:29:56 Sjaak

Moderator



WMRindex: 17.652

OTindex: 31.654

Wat is het toch een domme lul.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: