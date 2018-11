Kerstversiering in Brits winkelcentrum niet bijster kindvriendelijk

Kerstmis is het familiefeest bij uitstek, een moment om met jong en oud de familiebanden nog eens aan te halen. In een winkelcentrum op het Britse ‘Isle of Man’ heeft de “x-rated” kerstversiering echter voor heel wat verbaasde blikken gezorgd.Twee geëtaleerde ijsberen leken er namelijk wel heel goed overeen te komen. De compromitterende positie kwam voor de volwassenen best bekend voor.Verbijsterde shoppers in het normaliter kindvriendelijke winkelcentrum zwierden meteen foto’s op Twitter, met de melding dat deze beren het op z’n hondjes deden.Om de zaken nog erger te maken, werd een andere beer in de hoek gezet die het koppeltje vanachter een boom leek te gadeslaan.Eén bezoeker postte dat hij “geamuseerd, maar ook lichtjes verontrust was door de plaatsing van de ijsberen”. Iemand anders vertelde dat “het er zeker uitzag alsof ze seks hadden, geen twijfel mogelijk”.Vormt U echter gerust uw eigen opinie.