Dit is het meest hilarische antidiefstalsysteem ooit

Er bestaan verschillende antidiefstalsystemen om te voorkomen dat je auto ‘geleend’ wordt door iemand. Maar deze aanpak heb je nog nooit gezien.Een alarm, een stuurslot, een wielblok… Er zijn tal van traditionele antidiefstalsystemen voor je auto. Wie het net iets origineler wil aanpakken, kan inspiratie opdoen bij onderstaande video.Daarin bewaakt een kalkoen een geparkeerde auto in de Amerikaanse staat Missouri door er voortdurend toertjes rond te maken. Opvallend detail: de kalkoen draagt een middeleeuws schild en een speer. Dat levert een dolkomisch zicht op en is net een beetje te mooi om waar te zijn.Dat is het jammer genoeg ook. Als je goed kijkt, zie je dat de schaduw van de kalkoen wel zichtbaar is, maar die van het schild en de speer niet. Die werden er vakkundig aan toegevoegd door Instagramgebruiker jimmy.something, een liefhebber van videobewerking.De reacties op Reddit klinken alvast laaiend enthousiast over zijn videowerk. “Je hebt heel wat talent. Ik hoop dat je een carrière kan uitbouwen met je animaties. Reclamebedrijven hebben nood aan mensen zoals jij. Mochten ze dergelijke animaties in reclameboodschappen steken, zou ik er zowaar naar kijken”, klinkt het onder andere.