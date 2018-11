Baas woordenboek stemt wegens ontbrekend koppelteken niet voor gemeenteraad

De Nederlandse taalkundige Ton den Boon, de hoofdredacteur van het woordenboek de Dikke van Dale, stemde woensdag niet voor de gemeenteraad in de nieuwe Nederlandse gemeente West Betuwe. Reden: volgens hem moet er, op grond van de spellingwet, een koppelteken komen tussen West en Betuwe.



West Betuwe, in de provincie Gelderland, is een van de nieuwe gemeenten die op 1 januari 2019 in Nederland ontstaat door een gemeentelijke herindeling. Het gaat om een fusie tussen Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Gisteren vonden er in verkiezingen plaats om een gemeenteraad voor West Betuwe aan te duiden. Een van de inwoners van die nieuwe gemeente, Ton den Boon, heeft op Twitter laten weten dat hij wegens het ontbrekende koppelteken niet naar de stembus is getrokken. Overheidsinstellingen moeten de taalregels zoals opgesteld door de Nederlandse Taalunie volgen, meent den Boon, die zichzelf een "gelegenheidskoppeltekenactivist" noemt. In Nederland is er geen stemplicht Inwoners konden in 2017 meedenken over een nieuwe naam voor de heringedeelde gemeente. "Toen West Betuwe won, was er meteen al discussie over het koppelteken", zegt Jos Staatsen, burgemeester van Geldermalsen. "En wat bleek? Meneer Den Boon kan gerust gaan stemmen, want deze spelling is wel correct. West Betuwe heeft geen koppelteken nodig, omdat het een zelfgekozen naam is, zo hebben taalwetenschappers Staatsen verzekerd. "Dit past wel bij de eigenzinnige gemeente die we willen zijn", zegt de burgemeester nog.

Reacties

23-11-2018 12:08:19 venzje

Oudgediende



Quote:

"Dit pasd wel bei de ijgenzinnige gemeente die we willen zein" Gefikst! Gefikst!

23-11-2018 13:17:30 botte bijl

Stamgast



om niet van je stemrecht gebruik te maken vanwege een koppelteken....

23-11-2018 15:54:46 DrZiggy

Erelid



S Net als ouders die hun kind Khoen of Lisah noemen of andere stille letters toevoegen om maar de meest achterlijke "unieke" naam te krijgen.

