Gescheiden Japanse moeder huurt nepvader in voor haar dochter

Wanneer je ouders scheiden, leidt dat tot veel verdriet. In Japan is het vooral erg stressvol voor een kind, omdat alleenstaande ouders daar nog een taboe zijn en je kind zo een makkelijk doelwit is van pesterijen.



Het overkwam de dochter van Asako, die haar vader nooit gekend heeft. En dus besloot de moeder een nepvader voor haar dochter in te huren.



Aan BBC vertelt Asako dat haar dochter op haar tiende erg eenzaam werd. In eerste instantie had de moeder geen idee dat ze gepest werd, totdat haar dochter weigerde om nog naar school te gaan, omdat ze geen vader heeft. Asako sprak de leraren van haar kind aan, maar dat maakte de situatie er niet beter op. "Het enige wat ik nog kon bedenken, was het vinden van een aardige man, een ideale vader, iemand die haar beter kon laten voelen", aldus Asako.



En dus benaderde ze een bureau waar mensen een persoon kunnen inhuren als date of als gast voor een bruiloft. Het verzoek van de moeder om een nepvader in te huren werd goedgekeurd, en de man, Takashi, kwam in het leven van haar dochter. De moeder verzon het verhaal dat de vader van het meisje was hertrouwd, maar nu weer contact met zijn dochter wilde. Dat werkte. Nu, tien jaar later, ziet het meisje de acteur nog steeds als haar echte vader.



Regelmatig vergezelt hij Asako en haar dochter tijdens dagjes uit. Dat kost haar zo'n 10.000 yen (omgerekend 80 euro per uitje). Naar eigen zeggen is de moeder niet bang dat haar dochter achter de leugen komt. "Ik weet dat wat ik doe drastisch is, maar het enige wat ik wil is mijn dochter redden."

