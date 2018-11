Olifanten in India hebben nu hun eigen ziekenhuis

In India is een speciaal ziekenhuis geopend voor olifanten. Het ziekenhuis heeft allemaal spullen in huis om zieke olifanten beter te maken.De olifanten die nu in het ziekenhuis wonen, woonden vaak eerst bij mensen. Daar werden ze niet goed behandeld. Ze moesten bijvoorbeeld meelopen in optochten of rondlopen met toeristen op hun rug.In het ziekenhuis hoeft dat niet meer en kunnen ze uitrusten en beter worden. Pas als ze helemaal zijn aangesterkt, worden ze weer uitgezet. De olifanten gaan dan naar een reservaat.