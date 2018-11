Broer en zus treiteren buren al vijftig jaar

Ze staan bekend als de slechtste buren van België, Luc en Laurette De Vos uit Sint-Michiels (bij Brugge). Ze schelden -ondanks veroordelingen en een lopende procedure- hun buren al vijftig jaar lang bijna dagelijks de huid vol. ,,Het is wachten totdat iemand zijn geduld verliest en er ongelukken gebeuren’’, verzuchten de buurtbewoners.In Vlaanderen zijn ze ‘wereldberoemd’. Broer en zus De Vos teisteren al meer dan vijftig jaar de Dorpsstraat in Sint-Michiels. Luc (65) en Laurette (67) schelden daarbij om het hardst. Begin 2016 zetten ze nog de Brugse rechtbank op hun kop. ,,Kus mijn kloten. Wij betalen juist niks", riepen ze de rechter toe. Glasscherven gooien in de tuin van spelende kinderen, bedreigingen, nachtenlang op de muren bonken, scheldpartijen. Het liep de voorbije jaren dagelijks de spuigaten uit.De rechter legde broer en zus een celstraf op van één jaar, maar het duo ging daartegen in beroep. Nadat het hof van beroep in Gent begin dit jaar oordeelde dat Luc en Laurette moeten worden vastgezet, blijven ze op allerlei manieren verder procederen om hun straf te ontlopen. ,,En ondertussen blijven ze hier rustig wonen en doen ze verder alsof er niks aan de hand is", zegt een van de buren.De zestigers zijn hun pesterijen weer aan het opvoeren. De laatste weken en maanden resulteerde dat in verscheidene klachten. ,,We worden opnieuw met de regelmaat van de klok uitgescholden voor alles wat lelijk is. Volgens hen zijn alle vrouwen in onze straat hoeren. Ook het gebonk op de muren bij hun directe buren is weer begonnen", klinkt het bij diverse bewoners. Op medelijden hoeft de buurt alvast niet te rekenen. Toen een zieke vrouw met een tumor onlangs passeerde, kreeg ze diverse verwijten naar het hoofd geslingerd.,,Het is je eigen fout. Een straf van God", brulden Luc en Laurette de verbouwereerde dame toe. Zo doen broer en zus hun status van 'slechtste buren van het land' alle eer aan. Bij de Brugse politie bevestigen ze dat er opnieuw klachten binnenlopen. Over de inhoud daarvan doet ze geen uitspraken. Opvallend: er loopt bij de politie ook een klacht van Luc en Laurette tégen buurtbewoners, omdat ze vinden dat ze zelf het slachtoffer zijn.In de Dorpsstraat vragen ze zich ondertussen af wanneer broer en zus worden vastgezet. ,,Ze maken er een procedureslag van. Enorm frustrerend. Weet je dat er zelfs mensen hun tuinfeest elders gaven uit schrik voor Luc en Laurette? Zo ver gaat het. Onlangs zoefde Luc nog met zijn auto rakelings voorbij een groepje bewoners. 'Mij krijgen jullie hier nooit weg', zegt hij steevast. Wanneer stopt dit?"