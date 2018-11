Joint roken in coffeeshop mag binnenkort niet meer

Tabaksrook is ook in coffeeshops binnenkort verleden tijd. Klanten mogen een joint met tabak niet meer in de coffeeshop opsteken, heeft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) afgesproken met de deelnemers aan het zogeheten Nationaal Preventieakkoord.



Wie toch een joint met tabak wil roken, moet 'm meenemen naar huis. Een joint met een kruidenmengsel mag nog wel, bevestigen ingewijden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: