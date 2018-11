Man raakt rijbewijs al na 49 minuten kwijt

Een inwoner van het Duitse Sauerland heeft niet lang kunnen genieten van zijn net behaalde rijbewijs. Nog geen uur later moest hij het alweer inleveren bij de politie na een forse snelheidsovertreding.



De beginnende bestuurder werd kort na het slagen voor zijn rijbewijs in Hemer (Sauerland) betrapt tijdens een snelheidscontrole. Hij reed 95 km/u in plaats van de toegestane 50. De agenten waren niet blij, zeker niet omdat er vier vrienden bij de 18-jarige man in de auto zaten.



De jonge automobilist krijgt volgens de politie een forse geldboete, een rijverbod, een verlenging van zijn proeftijd en een dure herscholingscursus. In het persbericht schreef de politie: 'Sommige dingen gaan een eeuwigheid mee, andere nog niet eens een uur.'

Reacties

22-11-2018 09:39:01 Cyberficial

S Gelukkig hebben ze hem vroegtijdig zijn rijbewijs afgenomen, hij was er overduidelijk nog niet klaar voor.



22-11-2018 11:11:59 allone

@Cyberficial : @venzje : blijkbaar zijn de straffen in Duitsland duidelijker en beter dan in België

