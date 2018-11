Politie Zaanstreek: 'Boy helemaal skaffa en panja na gebruik van jonko's en bieries'

ZAANSTAD - Een wel heel bijzonder politiebericht op de Facebookpagina van de 'popo' Zaanstreek. Om meer jonge mensen aan te trekken schakelden ze namelijk over naar straattaal. Snap jij het?



De politie kreeg gisteren de melding dat een kill helemaal loco ging. In de osso van zijn ouders was deze alles behalve lit. De boy bleek ter plaatse helemaal skaffa en panja te zijn na gebruik van jonko's en bieries, aldus de politie.



Zijn brada wist deze matsko niet onder controle te houden. Deze swa wilde niet loesoe gaan en bleef straight staan. Hij wilde eerst een donnie hebben voor de shoppa. Nadat hij een affoe van zijn tabacca op de grond had gegooid ging hij challa. De buurt was heet. Hij schreeuwde dat hij iedereen pakkie zou geven. De halve hood ging brokko om deze sannie.



De boy schreeuwde dat hij wel een brakka zou plegen of iemand zou kantelen om aan buit te komen. Blauw riep hem nog na: broeja no di mi mang. De chiengboy wist niets terug te zeggen en liep weg via een stigga.



De politie ging hierop met hun waggie terug naar hun poppo matties om donuts te klappen.



Voor degenen onder ons die de straattaal nog niet machtig zijn, volgt hieronder een vertaling:



De politie kreeg gisteren de melding dat een jongen helemaal gek werd. In het huis van zijn ouders was het alles behalve leuk, aldus de politie. Ter plaatse bleek de jongen helemaal stoned en dronken te zijn na het gebruik van teveel jointjes en biertjes.



Zijn vriend wist de jongen niet onder controle te houden. Hij bleef maar drinken en wiet roken. Hij wilde eerste tien euro hebben voor de de coffeeshop. Nadat hij zijn peuk op de grond gooide, liep hij weg. De buurt was onrustig. Hij schreeuwde dat hij iedereen zou slaan, maar de buurt moest lachen om deze grap.



De jongen schreeuwde vervolgens dat hij wel een overval zou plegen om aan geld te komen of dat hij geld zou jatten van iemand. De politie riep nog dat de jongen niet zo moest stressen. De jongen wist niet wat hij moest zeggen en liep weg via een steegje.



De politie ging met de auto terug naar hun politievrienden om donuts te eten.



De politie gooit in ieder geval hoge ogen met het bericht. Op Facebook heeft het bericht binnen een uur talloze reacties gekregen.

