Versnelde bodemdaling kan enorme schade aan binnensteden betekenen

De bodem in Nederland zakt veel sneller dan verwacht. Met name de droge zomers zorgt voor een onverwachte bodemdaling. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerde bodemdalingskaart van het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatie. Het probleem speelt vooral in Groningen en het westen van het land.



Op sommige plaatsen in Nederland gaat het om wel zeven centimeter per jaar. De daling komt naast de droge zomers door landbouw, zoutwinning en de winning van aardgas. Het gevolg is onder meer dat huizen verzakken. De schade is berekend op 22 miljard euro in 2050, vooral omdat funderingen van gebouwen moeten worden hersteld.



Vooral in de veen- en kleigebieden in het westen van het land is de bodemdaling duidelijk meetbaar. Sommige huizen in die regio vertonen dan ook al scheuren en verzakkingen. Volgens de onderzoekers lijkt klimaatverandering een grote rol te spelen bij de versnelde bodemdaling. Door de relatief warme zomers drogen veenbodems meer uit, waardoor een snellere bodemdaling ontstaat.



Volgens onderzoeker Ramon Hanssen van de TU Delft hebben we te maken met een serieus probleem. ,,Als de bodemdaling doorzet in het huidige tempo, betekent dat misschien wel het einde van het karakteristieke Nederlandse landschap met weides, koeien en molens, of een enorme schade aan de historische binnensteden.''



Volgens onderzoeksleider Hanssen laat de kaart de ernst van het probleem van bodemdaling in Nederland goed zien. De kaart laat, naast de verschillende grondsoorten in Nederland, ook de locatie van olie- of gasvelden zien. ,,De kaart wordt actueel gehouden met de nieuwe satellietmetingen die dagelijks beschikbaar komen. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden bijgehouden of de bodemdaling afneemt bij verminderde gaswinning in Groningen.''

Reacties

21-11-2018 11:37:55 allone

De schade is berekend op 22 miljard euro in 2050 alleen in 2050? waarom on 2050?



maar die zorg heeft men al sinds eeuwen:

Amsterdam die grote stad

is gebouwd op palen

als die nou eens 'ommeviel'

wie zou dat dan betalen?



alleen in 2050? waarom on 2050?maar die zorg heeft men al sinds eeuwen:

21-11-2018 16:06:34 merlinswit

Zou hetmogelijk zijn om meer water in nederland te houden ipv alles zsm het land uit werken. Meanderende riviertjes, slootjes etc. helpen met de bodem vochtig houden. Door water langer vast te houden heb je minder last van de droogte in de zomer en de uitdroging/verzilting die daar weer bij komt kijken. Die oude landschappen waren zo gek nog niet.

