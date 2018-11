Puppy slikt per ongeluk trouwring in

Een Amerikaanse vrouw was de wanhoop nabij toen haar trouwring spoorloos verdwenen was. Na lang zoeken vonden ze het kleinood terug op een bijzondere plek: in de maag van hun kleine viervoeter Bella.



Cindy McCombs had voor het slapengaan even haar trouwring rond haar pink gedaan. Maar 's ochtends was het sieraad nergens meer te bespeuren. De vrouw en haar echtgenoot haalden heel het huis ondersteboven, maar dat leverde niets op.



Het koppel besliste om de zware middelen in te zetten en doorzocht het huis opnieuw met een metaaldetector. Toen die in de buurt van puppy Bella bleef piepen, vreesden de twee het ergste...



Röntgenfoto

Bella werd meten overgebracht naar de dierenarts waar een röntgenfoto werd gemaakt. Wat bleek? De kleine Bella had de ring ingeslikt. Al bleek het niet eenvoudig om de ring terug te krijgen. Daarom ging Cindy met haar 10 maanden oude puppy naar een gespecialiseerde dierenarts. In plaats van een operatie uit te voeren, maakte de man gebruik van een endoscoop met een klein haakje aan het eind. Bella werd onder narcose gebracht en de ring werd uit haar maag gevist. Twintig minuutjes later was alles voorbij.



Zowel de puppy als de ring stelden het na de ingreep goed.

Reacties

21-11-2018 09:27:40 SamuiAxe

Of gewoon een paar dagen wachten, dan poept Bella gewoon de ring uit..

21-11-2018 10:28:29 Mamsie

@SamuiAxe : Ja, wat een gedoe dat niet eens nodig was!

21-11-2018 11:06:32 botte bijl

bij mensen stimuleert men het uitpoepen dan soms met ontbijtkoek. of je dat ook aan een hond kan geven

21-11-2018 11:10:09 SamuiAxe

Tegenwoordig bevatten de meeste ontbijtkoeken xylitol, een zoetstof die voor honden bijzonder giftig is, er zijn zelfs honden doodgegaan aan het eten van ontbijtkoek!



Dus mensen, geef je hond alsjeblieft geen ontbijtkoek!!



, ach de dierendokter moet ook geld in het laatje zien te krijgen



.



21-11-2018 11:11:09 botte bijl

@SamuiAxe :

21-11-2018 11:11:36 SamuiAxe

@botte_bijl: Weet ik toch lieverd

21-11-2018 13:39:20 Mamsie

@botte_bijl: Ik zou het ook niet geweten hebben.

Maar ik zou het ook niet gegeven hebben zonder even gegoogeld te hebben of het veilig was.

21-11-2018 13:47:52 stora

Van dat ontbijtkoek wist ik ook niet.

Mijn vader en moeder aten elke dag wel ontbijtkoek en natuurlijk kreeg hun hond ook altijd een stukje.

Dat hondje woont nu al 3 jaar bij ons en is echt in blakende gezondheid.



Ik heb even rondgekeken en het gaat dus echt om de ontbijtkoek zero. Waar Xylitol in zit.

De kleine hond kreeg gewone ontbijtkoek, waar gewone suikers in zitten.



Ik zag trouwens ook dat er tandpasta voor honden is waar xylitol in zit.

Dat is pas raar dat dat bestaat.



21-11-2018 14:10:52 SamuiAxe

@stora : @Mamsie :



Werking xylitol bij de hond



Xylitol wordt bij de hond heel snel opgenomen in het bloed en geeft een enorme respons van insuline, waardoor de bloedsuikerspiegel daalt naar levensgevaarlijke lage waarden. Tevens veroorzaakt xylitol leverfalen.



Verschijnselen zijn: braken, zwakte, toevallen, coma en sterfte. De eerste verschijnselen van zwakte en leverontsteking kunnen al binnen dertig minuten na het eten optreden. Leverfalen treedt vaak een of twee dagen later op.



Waar zit xylitol in?



In bijna alle producten waar suiker door zoetstoffen is vervangen zoals: ontbijtkoek, meestal aangemerkt als light of zero; kauwgom zonder suiker; tandpasta en zoetjes. De hoeveelheid xylitol staat vaak niet op een verpakking vermeld, maar voor honden zijn zeer kleine hoeveelheden al giftig.



