Jongetje duwt broer in winkelkar van roltrap

Een Russisch jongetje is zwaargewond geraakt nadat zijn oudere broer hem in een winkelkarretje naar beneden duwde op een bewegende roltrap in een shop

Reacties

20-11-2018 14:29:45 stora

Stamgast



WMRindex: 12.945

OTindex: 1.498

ow, dat is heftig.

Kinderen horen zowiezo niet bij een roltrap te spelen.

Die dingen zijn gevaarlijker dan je denkt.

20-11-2018 14:35:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 31.973

OTindex: 66.491

Die jongen zal geen gevaar gezien hebben en gedacht hebben dat ze met een leuk spelletje bezig waren.

Wáár waren de ouders?

20-11-2018 16:25:35 supericecube

Erelid



WMRindex: 1.114

OTindex: 409

S jack-ass nadoen natuurlijk

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: