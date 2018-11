Magneetvisser Brian duikelt vuurwapen en kluis met inhoud op

Het is zonder twijfel zijn meest spectaculaire vangst, maar ook de meest gevaarlijke. Brian vond tijdens het magneetvissen in een sloot in A'dam Zuidoost een vuurwapen én een kluis met inhoud. 'Dan krijg je een kick, ja.'Sinds deze zomer trekt Brian er wekelijks op uit om te gaan magneetvissen. Door met een sterke magneet het water in te gaan, is de kans groot om iets te vinden. 'Op de Oudezijds Achterburgwal vond ik eens na 170 meter gracht maar liefst 21 fietsen. En vaak vind je ook muntjes van verschillende valuta. Hartstikke interessant.'Zijn vondst van afgelopen weekend overtrof zijn verwachtingen. Toen hij een fiets van de magneet wilde halen, zag hij twee kogels zitten. Die bleken later van een automatisch vuurwapen afkomstig te zijn. 'Op dat moment kwam ook een buurtbewoner kwam naar mij toe. Die zei dat hij niet lang geleden zag dat er een kluis werd gedumpt. Die man had de politie toen niet gewaarschuwd.'Brians nieuwsgierigheid werd groter en hij ging door. Het volgende dat hij aantrof was een stuk plastic. Toen hij het beter bekeek, zag hij daaronder een pistool zitten. 'Ik heb het voorzichtig van de magneet af gehaald.' En even later: een kluis waar de deur nog van open stond. Er lagen zelfs nog sieraden in. Met zijn totale vangst reed hij naar het politiebureau.