Buurman zaagt door gasleiding in Eemnes en veroorzaakt lek

Hulpdiensten zijn zondagmiddag rond de klok van vier uur opgeroepen voor een gaslek in Eemnes. De brandweer haastte zich naar het Melkpad en ontdekte daar een hoge concentratie gas in een woning.



De bewoners van het pand erboven menen dat de onderbuurman door zijn gasleiding zou hebben gezaagd. Of dat expres gebeurde, is niet bekend. Het gas is uiteindelijk bij de bovenburen naar buiten gekomen. Zij belden snel om hulp.



Ook netbeheerder Stedin kwam ter plaatse. Het lek is gedicht en de ruimtes zijn geventileerd.

Reacties

19-11-2018 18:18:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.929

OTindex: 29.844

met een doe-het-zelvende buurman hoef je je nooit te vervelen

19-11-2018 20:28:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.083

OTindex: 67.083

@botte_bijl: daarom zegt men natuurlijk, beter een goede buur dan een verre vriend

