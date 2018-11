Hoge golven slaan balkons weg op Tenerife

Op het eiland Tenerife hebben hoge golven enkele balkons van een hotel weggeslagen. Het gebouw met vakantieappartementen staat pal aan zee.De meeste appartementen van het getroffen Marisol-gebouw in Mesa del Mar worden voornamelijk in de zomer gebruikt. Het natuurgeweld eiste geen levens, ook vielen er geen gewonden.De hoge golven waren het gevolg van een zware storm die op de Atlantische Oceaan woedde, op grote afstand van de Canarische Eilanden.Op Tenerife zijn door hoge golven zaterdag in totaal zo'n zestig appartementen beschadigd. Veertig mensen moesten hun (vakantie-)huis uit.In het zuiden van het eiland sloegen de golven zelfs door het raam van een restaurant, waar op dat moment mensen aan het eten waren. De restaurantbezoekers kwamen met de schrik vrij.