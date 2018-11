Lift in Chicago valt 80 verdiepingen naar beneden

In de Amerikaanse stad Chicago is vrijdag een lift 80 verdiepingen naar beneden gevallen. De zes passagiers konden allemaal ongedeerd uitstappen.



De passagiers namen de lift op de 95e verdieping van 875 North Michigan Avenue, beter bekend als het John Hancock Center. Dat gebouw heeft honderd verdiepingen. Ze kwamen in een vrije val terecht nadat een van de liftkabels knapte.



"Ik dacht dat ik doodging", vertelde een passagier achteraf aan CBS 2 Chicago. "We waren onderweg naar beneden en toen voelde ik dat we vielen. Daarna hoorde ik een hard geluid." Uiteindelijk kwam de lift ter hoogte van de elfde verdieping met behulp van de overige liftkabels tot stilstand.



Doordat daar geen liftdeur aanwezig was, moesten reddingswerkers een gat in de betonnen muur rond de liftschacht breken om de passagiers te redden. Die reddingsoperatie duurde meer dan drie uur.

Reacties

19-11-2018 13:01:48 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 67.917

OTindex: 29.838

ze maken die gebouwen veel te hoog

19-11-2018 13:51:50 stora

Stamgast



WMRindex: 12.920

OTindex: 1.496

Je zou nooit meer de lift nemen als je dat overkwam.

19-11-2018 14:29:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 13.485

OTindex: 3.845

Het gaat er minder om hoe diep je valt, dan hoe snel je afremt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: