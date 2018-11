Verdwenen ambtsketen burgemeester belandt in prullenbak

Het raadsel rondom de verdwenen ambtsketen van de Leidse burgemeester Henri Lenferink is opgelost. De ketting blijkt per ongeluk te zijn weggegooid, meldt mediapartner Unity.Tijdens Leids Ontzet, in de avond van 2 oktober, is Lenferink de ambtsketen verloren. Hoe dit precies is gegaan is niet duidelijk, meldt Unity. Door middel van camerabeelden heeft de politie kunnen achterhalen dat de ambtsketen op straat lag.Op de beelden zijn drie jonge vrouwen te zien. Eén van de vrouwen raapt het sieraad op. Daarna loopt het trio richting de Haagweg. Wat er vervolgens met de ketting is gebeurd, is niet te zien. De gemeente Leiden meldt Omroep West vrijdag dat de vrouw de ketting thuis in de prullenbak heeft gegooid.Niet de eerste keer dat een ambtsketen verdwijntHet is niet de eerste keer dat Lenferink in zijn carrière een ambtsketen is kwijtgeraakt. In 2008 raakte er ook al één spoorloos, namelijk de historische ambtsketen uit 1931. In datzelfde jaar kreeg de burgemeester een nieuwe ketting, gemaakt door studenten van de Nieuwe Academie voor Edelsmeden uit Zeist.