Vijf paarden gered uit ijskoude sloot

De brandweer heeft op zaterdag vijf paarden uit een diepe sloot gered. Er waren ruim veertig brandweerlieden nodig om de dieren uit het water te helpen. Het laatste paard werd in de vroege ochtenduren uit de sloot getrokken.'Het laatste paard is net het water uit', zegt een opgeluchte brandweerwoordvoerder. ‘Iedereen die heeft meegewerkt leefde echt mee en was enorm betrokken. Er was gelukkig een dierenarts ter plaatse die de dieren heeft begeleid. Ze staan nu allemaal weer op hun benen en vier van de paarden zijn al naar de stal gebracht waar ze warm en droog zijn.’Hoe de paarden in het water terecht zijn gekomen blijft een vraagteken. 'We hebben geen idee hoe de paarden in de sloot kwamen. Paarden staan er wel bekend om bij elkaar te blijven', aldus de woordvoerder.