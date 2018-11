Dierenambulance rukt uit voor naaktslak

Stel je maar eens voor dat een slang door je woning kronkelt. Een inwoner van het Nederlandse Ravenstein schrok zich zo rot toen hij een onbekend, kruipend dier in zijn woning opmerkte dat hij meteen de dierenambulance belde.Toen de vrijwilligers poolshoogte kwamen nemen, bleek de indringer toch iets minder gevaarlijk te zijn. Na een korte zoektocht stuitten ze inderdaad op een glibberige indringer, maar dit bleek een onschuldige naaktslak te zijn, zo meldt Omroep Brabant.De melding werd uitermate serieus genomen door de Dierenbescherming, gewapend met een speciale slangenhaak en handschoenen ging de vrijwilliger van de Dierenambulance ondergronds. Hier trof hij echter niet een giftig serpent of een woeste wurgslang aan. Nee, het was slechts een onschuldige naaktslak. De bewoner had zijn ongenode gast dus ook wel zonder de hulp van de Dierenbescherming de deur kunnen wijzen.Toen bleek dat het om een naaktslak ging, ontstond er een grappige situatie. De bewoner stond erbij en keek ernaar terwijl hij zich gegeneerd aan zijn hoofd krabde. Deze verwarring is volgens de Dierenambulance niet alleen grappig maar ook begrijpelijk. In zo'n donkere kruipruimte zie je immers weinig en dan is een fout snel gemaakt. Boos zijn ze niet om het loze alarm: liever een keer te veel bellen dan te weinig, vertelt een vrijwilliger aan de Brabantse omroep.De glibberige indringer werd korte tijd later in de vrije natuur uitgezet. Er werd een geschikt bosje uitgekozen zodat hij niet langer mensen de stuipen op het lijf kon jagen. En toen alles achter de rug was, mocht iedereen eens kijkje nemen in de Dierenambulance. Zo liep alles toch nog goed af.