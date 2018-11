Zilveren tientje blijkt goud waard

IJSSELSTEIN - Een zilveren tientje heeft bij een veiling in IJsselstein ruim 20.000 euro opgebracht. Op de munt, die voor het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Juliana werd geslagen, staat een verkeerde datum.Het zilveren tientje is uniek en voor zover bekend het enige exemplaar dat op de markt is. Op de voorzijde staat onder het portret van Juliana de datum 6 september 1948, de datum waarop ze werd ingehuldigd. Officieel was haar regering echter al ingegaan bij het aftreden van Koningin Wilhelmina, twee dagen eerder. De fout werd gecorrigeerd voor de herdenkingsmunt massaal in productie ging.De munt kwam onder de hamer bij een online muntenveiling van Heritage Auctions Europe in IJsselstein en trok belangstelling in binnen- en buitenland. Het bieden startte op 3.000 euro. Uiteindelijk ging een Nederlander ermee aan de haal voor een bedrag van 22.140 euro.