Nederlanders lopen weg bij Facebook: vertrouwen is weg

Facebook is in Nederland nog altijd een van de meest gebruikte social media met naar schatting 7,5 miljoen dagelijkse gebruikers. Maar het platform verliest terrein. In Europa daalt het aantal maandelijkse gebruikers voor het tweede kwartaal op rij met een miljoen, tot 375 miljoen.



Voorname reden: wantrouwen. Na een jaar van schandalen rond datalekken en nepnieuws kampt Facebook met een vertrouwensprobleem, concludeert onderzoeksbureau Newcom in een representatieve enquête onder 1175 Nederlanders. In de peiling geeft een kwart van de ondervraagden aan dat ze het afgelopen half jaar Facebook minder of veel minder is gaan gebruiken. Dat is fors: Twitter ziet 10 procent van de gebruikers minderen, Snapchat 7 procent, Instagram 10 procent.



,,We zien voor het eerst prominent motieven als nepnieuws en wantrouwen'', zegt Newcom-directeur Neil van der Veer. ,,Voorheen draaide het vooral om gebruiksredenen, zo van: er zitten te weinig bekenden op. Met het argument van vertrouwen heeft Facebook in potentie echt een probleem. We zien dat weglopers er ook klaar mee zijn, hen haal je niet snel terug.''



Meer dan bij andere social media geven deelnemers aan dat ze het platform minder gebruiken omdat ze het niet vertrouwen (35 procent), vinden dat er te veel nepnieuws voorbijkomt (28 procent) of de berichten niet betrouwbaar vinden (24 procent). Ook die percentages zijn bij Twitter, Instagram en Snapchat lager.



Publicitair is 2018 een zwaar jaar voor het miljardenbedrijf uit Silicon Valley. Na het schandaal rond Cambridge Analytica, een politiek adviesbureau dat Facebookgegevens van 87 miljoen mensen misbruikte rond verkiezingen, beloofde CEO Zuckerberg beterschap. Zo verdubbelde hij het aantal redacteuren dat alle inhoud controleert, digitale detectie van nepnieuws en manipulatie is verbeterd, privacy-instellingen zijn makkelijke gemaakt.



Maar nog steeds zijn er datalekken en nepnieuwsproblemen. En deze week schreef de New York Times dat Facebook een pr-bedrijf heeft ingehuurd om critici zwart te maken.

Experts blijven daarom kritisch. ,,Ze hebben zich verslikt in hun groei'', zegt hoogleraar Digitale Samenleving José van Dijck (Universiteit Utrecht). ,,Met zoveel gebruikers moeten ze politieagent over de hele wereld spelen. Dat is amper te doen.''

Reacties

18-11-2018 10:34:42 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.493

OTindex: 889

"In Europa daalt het aantal maandelijkse gebruikers voor het tweede kwartaal op rij met een miljoen, tot 375 miljoen"



Oké, laten we dat eens nader bekijken:



Concreet gezegd betekent dit dat dit een daling van zo'n 4 miljoen gebruikers per jaar is, afgezet tegen 375 miljoen gebruikers Europa-wijd vind ik dat eigenlijk niet echt schokkend.



Van de ondervraagden, dus niet van de 7.5 miljoen Nederlandse gebruikers maar ongeveer 600 mensen, zegt ongeveer de helft FB minder of zelfs veel minder te zijn gaan gebruiken. Is dat eigenlijk wel representatief? Slechts 1175 mensen van de 7.500.000 zijn ondervraagd!



Ik ben zelf ook even tijdelijk weg bij FB, maar niet om de in het artikel beschreven redenen, ik heb een tijdelijke stop ingelast omdat FB steeds meer tijdconsumerend werd, ik was er gewoon te vaak en te lang mee bezig. Dat ligt niet aan FB, dat ligt aan mij.



Wat betreft nepnieuws en wantrouwen, ach, nepnieuws vindt je overal, om daar nou FB de schuld van te geven vind ik kletskoek! Je dient zelf te filteren en niet alles voor zoete koek te slikken.



Onbetrouwbaar als in rommelen met je gegevens? Er is één gouden regel op internet, ongeacht welk social media:



Je post enkel wat de hele wereld mag weten!



Zo de vaste WMR'ers weten post ik met regelmaat ditjes en datjes over mijzelf, wetende dat het in principe door de hele wereld gelezen kan worden! Als dat voor mij geen negatieve gevolgen heeft dan ben ik daar oké mee. Die regel gebruik ik overal op het internet, niet enkel op WMR, maar ook op FB en andere sites.



Kwestie van je gezond verstand gebruiken..



Al met al vind ik het wel meevallen met FB..



.



Laatste edit 18-11-2018 10:40

18-11-2018 10:49:54 allone

Oudgediende



WMRindex: 36.071

OTindex: 67.069





: idd.. en wat is 'minder'? ipv 7x per dag 4x per dag?



Laatste edit 18-11-2018 10:50 Zelfs emails versturen schijnt al weer ouderwets te zijn, wie houdt al die veranderingen nog bij? @SamuiAxe : idd.. en wat is 'minder'? ipv 7x per dag 4x per dag?

18-11-2018 11:12:33 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.493

OTindex: 889



Daar waar je in mijn bovenstaande posting leest;



"Van de ondervraagden, dus niet van de 7.5 miljoen Nederlandse gebruikers maar ongeveer 600 mensen, zegt ongeveer de helft FB minder of zelfs veel minder te zijn gaan gebruiken."



Gelieve te lezen:



"Van de ondervraagden, dus niet van de 7.5 miljoen Nederlandse gebruikers maar 1175 mensen, zegt ongeveer de helft FB minder of zelfs veel minder te zijn gaan gebruiken."



Drie keer nagelezen en drie keer overheen gelezen Oei, lelijke slip of the pen!Daar waar je in mijn bovenstaande posting leest;Gelieve te lezen:Drie keer nagelezen en drie keer overheen gelezen

18-11-2018 13:04:18 omabep

Oudgediende



WMRindex: 7.896

OTindex: 2.995





Onzin onderzoek, er gaan er ook dood en die gebruiken FB ook minder(niet meer) en er zijn er die een dubbel of triple account hebben omdat ze niet in de eerdere terug kunnen komen enz.



Vertrouwen verliezen in een site, een Nederlander verliest niet zo vlug zijn vertrouwen Net wat



Ga naar een andere sociaal media, ik zal de afkorting niet gebruiken want dan krijg ik weer opmerkingen van je zult zien dat over een aantal jaren hetzelfde naar voren gaat komen want dan wil een ander weer geld verdienen aan zo'n site en zo hobbelen we verder.



Ik kom ook minder op FB maar zeg het niet op, het heeft mijn familie juist dichter bij elkaar gebracht en we hebben al een familie dag gehad, volgend jaar weer en dat doen we dan via zo'n geheime pagina dan kunnen we afspreken en vrijuit schrijven en daarna verwijderen we de pagina weer.



Ik vind het wel een fijne site nu ik aan alles gewend ben geraakt.

Ik zit ook op andere Soc. Media maar daar doe ik toch minder ook al kan ik daar kleurtjes en het menu enz. aanpassen het heeft mij nog niet kunnen overtuigen dat die beter zijn dan Facebook die ietsje saaier maar wel meer mogelijkheden heeft. En dus zaten de ondervraagden nog steeds op Facebook anders kun je ze het niet vragen, want als je antwoorden gaat krijgen van mensen die er niet op zitten en geen computer hebben (dit weet je namelijk niet) dan krijg je dus foute antwoorden.Onzin onderzoek, er gaan er ook dood en die gebruiken FB ook minder(niet meer) en er zijn er die een dubbel of triple account hebben omdat ze niet in de eerdere terug kunnen komen enz.Vertrouwen verliezen in een site, een Nederlander verliest niet zo vlug zijn vertrouwenNet wat @SamuiAxe : schreef je moet plaatsen wat gezien mag worden. Ze hebben echt wel aan de beveiliging gewerkt, google je naam op een ander zijn toestel en kijk wat er naar voren komt, ik zie van mij nog maar een paar openbare foto's en die kan ik dus gewoon op privé zetten als ik dat zou willen. Je kunt ook pagina's maken die geheim of gesloten zijn dus wat een gezwets en opruiing is het in dit artikel.Ga naar een andere sociaal media, ik zal de afkorting niet gebruiken want dan krijg ik weer opmerkingen van @stora je zult zien dat over een aantal jaren hetzelfde naar voren gaat komen want dan wil een ander weer geld verdienen aan zo'n site en zo hobbelen we verder.Ik kom ook minder op FB maar zeg het niet op, het heeft mijn familie juist dichter bij elkaar gebracht en we hebben al een familie dag gehad, volgend jaar weer en dat doen we dan via zo'n geheime pagina dan kunnen we afspreken en vrijuit schrijven en daarna verwijderen we de pagina weer.Ik vind het wel een fijne site nu ik aan alles gewend ben geraakt.Ik zit ook op andere Soc. Media maar daar doe ik toch minder ook al kan ik daar kleurtjes en het menu enz. aanpassen het heeft mij nog niet kunnen overtuigen dat die beter zijn dan Facebook die ietsje saaier maar wel meer mogelijkheden heeft.

18-11-2018 13:15:44 SamuiAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.493

OTindex: 889

@omabep : Ben het met je eens!



Ik zit ook nog steeds op FB, maar beperk mijn gebruik, ikzelf heb 2 'geheime' paginas en ben lid van de 'geheime' familie-pagina..



Hoewel het eerlijk gezegd lood om oud ijzer is, nu ik minder vaak op FB zit ben ik hier dan weer veel meer Ben het met je eens!Ik zit ook nog steeds op FB, maar beperk mijn gebruik, ikzelf heb 2 'geheime' paginas en ben lid van de 'geheime' familie-pagina..Hoewel het eerlijk gezegd lood om oud ijzer is, nu ik minder vaak op FB zit ben ik hier dan weer veel meer

