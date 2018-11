Toerist op snorfiets belandt op A10

Een verdwaalde toerist moest vrijdagmiddag van de A10 gehaald worden. De man strandde met zijn scooter ter hoogte van afrit Zuid.De Schot was op weg met de snorfiets en volgde zijn navigatie. Met 30 kilometer per uur reed hij over de A10. De auto's achter hem werden daardoor gedwongen ook deze gevaarlijk lage snelheid aan te houden.Een politieagent reed toevallig langs en had al het idee dat er iets niet goed ging. Hij werd geseind door andere weggebruikers. Toen hij de scooter aantrof, bleek de Schot behoorlijk in paniek. Er moest een kraanwagen aan te pas komen om de tweewieler van de weg te halen. De toerist en de snorfiets zijn naar een veilige plek gebracht, buiten de ring, waar hij weer op de scooter is gestapt. Omdat de motoragent merkte dat de overtreder er ernstig van ontdaan was, is hij er met de schrik vanaf gekomen.