Vrouw vast in rek op markt Katwijk

Een vrouw is vrijdag op de markt van Katwijk gewond geraakt toen ze met haar hand klem kwam te zitten in een grillrek van een marktkraam.



De vrouw is een medewerker van de marktkraam. De brandweer heeft de stroom losgekoppeld en het rek losgemaakt van de kraam. De vrouw is vervolgens, met het rek nog aan haar hand, naar het ziekenhuis gebracht.



Hoe het ongeluk is gebeurd, is niet bekend.

Reacties

17-11-2018 18:05:28 Mamsie

En heeft ze nu een gegrilde hand?

