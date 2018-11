Vader is woedend nadat hij mislukte taart ziet

Elke ouder wil een leuk verjaardagsfeestje organiseren voor zijn of haar kind. Daar hoort natuurlijk ook een prachtige taart bij. Een Australische vader was dan ook woedend toen hij zag wat een bakker met zijn bestelling had gedaan.Shane Hallford betaalde ruim 30 euro voor een taart met een kikkerthema . Het gebak was voor het verjaardagsfeestje van zijn drie-jarige zoon Mason. Hallford had de taart drie dagen op voorhand besteld en dacht dat alles wel in orde zou komen.Tot de man thuis de doos opendeed. “Ik ging ervan uit dat alles wel in orde zou zijn”, zegt hij. “Maar zowel mijn vrouw als ik verkeerden in shock toen we het resultaat zagen. Het getal drie en een ‘smiley face’ in een groene kleur, dat was het. Dat kon ik in vijf seconden ook doen”, zucht Hallford. “Ik had op z’n minst een grote, groene kikker verwacht. Mijn vrouw was erg boos, want onze gasten voor het feestje gingen niet veel later arriveren.”Gelukkig schoot een vriend te hulp en kon hij het misbaksel toch enigszins mooier maken. “Mason had alsnog een heel leuk verjaardagsfeestje en hij vond zijn taart erg lekker”, besluit Hallford.