Starende kat jaagt filmer stuipen op het lijf

De meeste mensen hebben geen bang van katten. Dat komt omdat ze er vaak schattig uitzien én ze meestervleiers zijn. Onderstaand exemplaar heeft echter een huiveringwekkende blik, die de filmer van dienst bijna in zijn broek laat doen."Wat is dat in godsnaam? Is dat een kat?", horen we de jongeman tekeergaan. Voor hem staart een grijze kat met een hilarische blik hem in de ogen. "Kijk niet zo raar naar mij", tiert hij, om vervolgens zijn moeder te roepen. "Mama, er staat hier een raar ding voor mij. Het lijkt op oma. Ik wil niet dat het begint te vechten met Lucy. Ga weg!", brult hij.Vervolgens drentelt de mysterieuze viervoeter naar de filmer en stopt het filmpje. Niemand weet of hij het er levend vanaf gebracht heeft...