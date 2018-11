Ik maak je barones als je met me naar bed gaat

Anthony Lester (82), een Britse Lord, had een bijzondere versiertruc. Hij wilde seks met Jasvinder Sanghera, een bekende Britse mensenrechtenactivist. Dat wilde zij niet. Daarom kwam hij met een bijzonder aanbod. Als lid van het Hogerhuis kan hij beïnvloeden wie door de koningin wordt verheven in de adelstand. Hij bood Sanghera aan te zorgen dat ze barones zou worden als ze met hem naar bed ging.Dat deed ze niet. Wat ze wel deed was Lester aangeven. Hij ontkent. Zij wordt geen barones, hij vermoedelijk wel geschorst als lid van het Hogerhuis.