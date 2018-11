Japanse minister van cybersecurity heeft nog nooit een computer gebruikt

Het lijkt een grap uit een slechte strip: een Japanse minister van internetveiligheid, die nog nooit een computer heeft gebruikt. Toch is het echt waar.



De 68-jarige Yoshitaka Sakurada, die pas een maand in dienst is, is onder meer hoofdverantwoordelijke van de cybersecurity-strategie van de Japanse overheid. Woensdag zei hij tegen het parlement dat hij nog nooit met een computer had gewerkt. Ook wist hij niet wat een USB-drive was.



“Sinds mijn 25ste geef ik leiding aan medewerkers en secretaresses dus ik gebruik zelf geen computers,” zei hij volgens lokale media als reactie op een vraag van de oppositie. Ook leek hij niet te weten wat een USB-drive is toen hem werd gevraagd of die werd gebruikt in Japanse kerncentrales. Zijn commentaar werd met ongeloof onthaald door de oppositie.



“Het is ongelooflijk dat iemand die nog nooit een computer heeft aangeraakt verantwoordelijk is voor cybersecurity,” aldus parlementslid Masato Imai. Ook online was men met stomheid geslagen. “Schaamt hij zich niet,” vroeg een Twitteraar zich af. “Tegenwoordig gebruikt iedere leidinggevende een computer. Hij weet niet eens wat een USB is, hemeltje lief,” aldus een ander.



Nog iemand op Twitter grapte dat hij simpelweg heel erg met zijn eigen cybersecurity bezig was. “Als hackers het gemunt hebben op minister Sakurada dan zullen ze weinig informatie kunnen stelen. Het is misschien wel de allerbeste veiligheid die er bestaat.”

Reacties

16-11-2018 12:33:22 allone

Oudgediende



Het is misschien wel de allerbeste veiligheid die er bestaat.” dat sowieso

of hij een computer heeft of niet, lig zou hij de nodige kennis moeten hebben.. die hij dus duidelijk niet heeft.. Of gaat zijn secretaresse voor de cybersecurity-strategie zorgen? Tja, hij kan natuurlijk een expert inhuren. dat sowiesoof hij een computer heeft of niet, lig zou hij de nodige kennis moeten hebben.. die hij dus duidelijk niet heeft.. Of gaat zijn secretaresse voor de cybersecurity-strategie zorgen? Tja, hij kan natuurlijk een expert inhuren.

16-11-2018 12:40:10 SamuiAxe

Oudgediende



Een goede vriend van mij heeft een bijzonder middelmatige kennis van computers, hij kan mail verzenden, Skypen en muziek afspelen, veel verder komt hij niet. Toch geeft hij eliding aan een team dat (internationaal) IT'ers verhuurt aan bedrijven die speciale werkzaamheden aan hun computerpark wensen,



Hij is bijzonder goed in het onderhouden van de zakenrelaties, het echte computerwerk wordt door de overige teamleden gedaan.



Ik kan mij voorstellen dat een leidinggevende die ruim 40 ervaring heeft in leidinggeven best wel eens prima op zijn plaats kan zijn daar. Ook al gebruikt hijzelf geen computers. Vergeet niet dat hij een leidinggevende is..

16-11-2018 13:02:06 venzje

Oudgediende



Andersom is het voor iemand met liefde voor het vak vaak moeilijk om een leidinggevende functie te krijgen. Je wordt daarmee dikwijls veroordeeld tot veel managementwerk, waardoor je aan 'het echte werk' niet meer toekomt. Ik heb -ongelogen- zelfs meegemaakt dat zo'n vakman-manager in zijn vakantie een paar dagen terugkwam om gewoon weer eens lekker inhoudelijk bezig te kunnen zijn met het vak waarvoor hij ooit had gekozen. @SamuiAxe : Ik heb vaker gewerkt op plekken waar de leidinggevende nauwelijks enige sjoege had van de inhoud van het werk. Voor het hardcore managementwerk is dat misschien niet nodig, maar er zijn veel werkprocessen waarbij het een enorm nadeel is wanneer je 'niet weet waar je het over hebt'. Al was het maar in je contacten met de vakmensen.Andersom is het voor iemand met liefde voor het vak vaak moeilijk om een leidinggevende functie te krijgen. Je wordt daarmee dikwijls veroordeeld tot veel managementwerk, waardoor je aan 'het echte werk' niet meer toekomt. Ik heb -ongelogen- zelfs meegemaakt dat zo'n vakman-manager in zijn vakantie een paar dagen terugkwam om gewoon weer eens lekker inhoudelijk bezig te kunnen zijn met het vak waarvoor hij ooit had gekozen.

16-11-2018 13:12:10 SamuiAxe

Oudgediende



Hij is ooit begonnen als plafond verkoper en heeft het door hard en gemotiveerd werken tamelijk ver geschopt.



De mensen waar hij de leiding over heeft zijn ervaren en zo ik begrijp bijzonder vakbekwame programmeurs, soms heeft zelfs de huurder enkel een idee van wat hij wilt, het is dan aan Erik's team om dat te vertalen naar de computers.



Erik hoeft dus geen programmeertalen te kennen, hij moet precies weten wat de klant wilt en dat relayen naar zijn team.. Zoiets @venzje : Toch is Erik, mijn vriend, dermate goed in wat hij doet dat hij juist een paar weken voordat hij hier recentelijk op vakantie kwam door een headhuntersbureau is benaderd en zijn hem een paar zeer interessante aanbiedingen gedaan..Hij is ooit begonnen als plafond verkoper en heeft het door hard en gemotiveerd werken tamelijk ver geschopt.De mensen waar hij de leiding over heeft zijn ervaren en zo ik begrijp bijzonder vakbekwame programmeurs, soms heeft zelfs de huurder enkel een idee van wat hij wilt, het is dan aan Erik's team om dat te vertalen naar de computers.Erik hoeft dus geen programmeertalen te kennen, hij moet precies weten wat de klant wilt en dat relayen naar zijn team.. Zoiets

16-11-2018 14:02:10 Sjaak

Moderator



Ik heb eens een afdelingschef gehad die helemaal geen verstand of inhoudelijke kennis had van ons werk, maar heel goed kon veinzen dat hij dat wel had. De man heeft een schitterende carriëre gehad.

